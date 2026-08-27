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Peligra la Triple Corona de Yordán

Yordán Alvarez ve amenazada hoy la posibilidad de ganar la Triple Corona en la Liga Americana.
Yordán Alvarez ve amenazada hoy la posibilidad de ganar la Triple Corona en la Liga Americana.

Sumario

  • Yordán Álvarez lidera la Liga Americana en average (.322), jonrones (36) y carreras impulsadas (91), con aspiraciones de lograr la Triple Corona ofensiva, una hazaña que no se consigue desde Miguel Cabrera en 2012.
  • El cubano atraviesa una baja ofensiva en agosto, con apenas un jonrón y nueve remolcadas, lo que ha permitido que Junior Caminero y Ben Rice se acerquen a un cuadrangular de distancia, mientras Pete Alonso ya lo igualó en impulsadas.
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Ganar la Triple Corona ofensiva es uno de los actos más difíciles de lograr en cualquier liga del mundo.

Luego de dominar la Liga Americana en average, jonrones y carreras impulsadas, los tres departamentos que componen la Triple Corona, el cubano Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, ve seriamente amenazadas sus intenciones de conseguir algo que sólo el venezolano Miguel Cabrera, en 2012, lo ha hecho en lo que va del siglo XXI.

Air Yordán lidera a todos los bateadores del joven circuito en promedio, con .322, jonrones, con 36, y remolcadas, con 91, pero ha entrado en una sequía de poder en el mes de agosto, que ha permitido a otros acercársele peligrosamente para tratar de desbancarlo de esos liderazgos.

Mientras Alvarez va cómodo en average, con 13 puntos por delante de Chandler Simpson, jardinero de los Rays de Tampa Bay, tiene al dominicano Junior Caminero, de ese mismo equipo, y a Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, respirándole en la nuca en el departamento de los cuadrangulares, ambos con 35.

Y en las empujadas, Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, ya lo empató con 91.

Luego de promediar alrededor de nueve jonrones y 20 impulsadas por mes hasta julio, en agosto Yordán sólo ha sacado una pelota sobre las cercas y empujado nueve carreras.

En lo que sí no tiene competencia es en la llamada Triple Corona moderna, que componen el promedio de embasamiento (OBP), el slugging y el OPS (la suma del OBP y el slugging).

El tunero muestra un OBP de .437, un slugging de .614 y un OPS de 1.051, sin nadie que le haga sombra en esos departamentos no sólo en el joven circuito, sino en todas las Grandes Ligas.

Todavía queda un mes en el calendario regular y Alvarez, considerado por muchos como el mejor bateador de la actualidad en las Mayores, puede recuperar su paso habitual y despegarse nuevamente de Caminero, Rice y Alonso, pero eso sólo lo dictará la realidad sobre el terreno.

Y aun cuando no consiga convertirse en el primer cubano en ganar la Triple Corona, es el favorito para llevarse, quizás hasta por unanimidad, el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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