Peligra la Triple Corona de Yordán

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Ganar la Triple Corona ofensiva es uno de los actos más difíciles de lograr en cualquier liga del mundo.

Luego de dominar la Liga Americana en average, jonrones y carreras impulsadas, los tres departamentos que componen la Triple Corona, el cubano Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, ve seriamente amenazadas sus intenciones de conseguir algo que sólo el venezolano Miguel Cabrera, en 2012, lo ha hecho en lo que va del siglo XXI.

Air Yordán lidera a todos los bateadores del joven circuito en promedio, con .322, jonrones, con 36, y remolcadas, con 91, pero ha entrado en una sequía de poder en el mes de agosto, que ha permitido a otros acercársele peligrosamente para tratar de desbancarlo de esos liderazgos.

Mientras Alvarez va cómodo en average, con 13 puntos por delante de Chandler Simpson, jardinero de los Rays de Tampa Bay, tiene al dominicano Junior Caminero, de ese mismo equipo, y a Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, respirándole en la nuca en el departamento de los cuadrangulares, ambos con 35.

Y en las empujadas, Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, ya lo empató con 91.

Luego de promediar alrededor de nueve jonrones y 20 impulsadas por mes hasta julio, en agosto Yordán sólo ha sacado una pelota sobre las cercas y empujado nueve carreras.

En lo que sí no tiene competencia es en la llamada Triple Corona moderna, que componen el promedio de embasamiento (OBP), el slugging y el OPS (la suma del OBP y el slugging).

El tunero muestra un OBP de .437, un slugging de .614 y un OPS de 1.051, sin nadie que le haga sombra en esos departamentos no sólo en el joven circuito, sino en todas las Grandes Ligas.

Todavía queda un mes en el calendario regular y Alvarez, considerado por muchos como el mejor bateador de la actualidad en las Mayores, puede recuperar su paso habitual y despegarse nuevamente de Caminero, Rice y Alonso, pero eso sólo lo dictará la realidad sobre el terreno.

Y aun cuando no consiga convertirse en el primer cubano en ganar la Triple Corona, es el favorito para llevarse, quizás hasta por unanimidad, el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.