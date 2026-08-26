Inundaciones y deslizamientos en Nepal y Tíbet dejan al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos

Getting your Trinity Audio player ready...

Equipos de rescate buscaban el jueves a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, después de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 160 muertos y arrasaron comunidades en una zona montañosa de difícil acceso.

La policía de Nepal informó de la recuperación de 157 cuerpos, mientras que medios estatales chinos reportaron tres fallecidos y 265 desaparecidos en el lado tibetano. Las autoridades advirtieron que el balance podría aumentar a medida que avancen las operaciones de búsqueda.

Entre las personas cuyo paradero se desconoce figuran numerosos turistas. El Ministerio de Turismo de Nepal indicó que 403 visitantes, incluidos 341 extranjeros, no habían sido localizados horas después del desastre. Entre ellos había ciudadanos de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos.

“Pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”, dijo David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En Tíbet, las autoridades desplegaron cerca de 800 trabajadores de emergencia, 150 vehículos, perros rastreadores y lanchas rápidas, según la agencia estatal china Xinhua. El Ejército nepalí también realizaba búsquedas aéreas y había rescatado a decenas de personas en el distrito de Rasuwa.

La agencia de gestión de desastres de Nepal citó imágenes satelitales que apuntan a un posible desprendimiento de nieve y rocas cerca de la frontera. Las autoridades también vigilaban el riesgo de nuevas inundaciones debido a un posible bloqueo en la parte alta de un río fronterizo.