Ayuda humanitaria despega desde Miami hacia zonas golpeadas por terremoto en Colombia

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Un segundo avión cargado con ayuda humanitaria partió este miércoles desde Miami rumbo a Colombia para asistir a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El envío forma parte de una amplia operación solidaria que reúne a fundaciones, voluntarios y empresas encargadas de recolectar, organizar y transportar suministros hacia algunas de las localidades más golpeadas por la emergencia.

De acuerdo con el balance oficial del Gobierno colombiano con corte al 24 de agosto, la tragedia deja 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas, mientras cientos de miles de personas han resultado afectadas.

Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Rubén Giménez, director general del Centro AFE, explicó que la organización trabaja con más de cinco fundaciones ubicadas en diferentes ciudades para intentar que la asistencia llegue también a poblaciones que hasta ahora han recibido menos ayuda.

“Estamos trabajando con más de cinco fundaciones, que cada una está en diferentes ciudades, y lo más importante es que estamos llegando a pueblitos donde no se ha dado mucha ayuda”, señaló Giménez.

Según explicó, más de cien voluntarios participan en el operativo y 18 camiones están preparados para movilizar los suministros desde distintas zonas una vez que la asistencia llegue a su destino.

Una compleja operación detrás de las donaciones

Pañales, alimentos enlatados, carpas, palas y otros artículos forman parte de las donaciones recolectadas que, antes de ser enviadas, deben atravesar un proceso de clasificación, embalaje y preparación para facilitar posteriormente su distribución.

Marcela Gallo, directora comercial de KOPE Logistics, destacó que organizar la carga es una de las tareas fundamentales de la operación.

“La gente trae donaciones, la gente trae pañales, trae latas, trae carpas, trae palas, pero después hay que organizar todo eso para que llegue a destino organizado y puedan repartir”, explicó.

Avión Solidario conecta varios países

El traslado se realiza mediante el programa Avión Solidario de LATAM Cargo, iniciativa que desde hace 15 años facilita el transporte de ayuda humanitaria y otros insumos ante emergencias y catástrofes.

A raíz del terremoto en Colombia, unas 250 toneladas de asistencia han sido movilizadas desde Estados Unidos, mientras la operación también se ha extendido a otros puntos de América Latina.

Sheyla León, gerente de Operaciones de Carga de LATAM en Miami, explicó que los vuelos y movimientos de suministros no se han limitado al sur de Florida.

“No solamente hemos movido carga desde Miami, hemos movido carga también desde Lima, desde Santiago, también dentro del territorio de Colombia, desde Bogotá hemos movido carga. Ha sido un trabajo gigantesco desde que ocurrió esta emergencia”, afirmó.

Las organizaciones involucradas advierten que la asistencia deberá continuar debido a la magnitud de los daños y a las necesidades que enfrentan las comunidades damnificadas.

Desde el sur de Florida, organizaciones como Global Empowerment Mission (GEM) también participan en los esfuerzos para recolectar y movilizar suministros destinados a Colombia, mientras fundaciones, voluntarios y empresas mantienen activa una red internacional de solidaridad para llevar ayuda hasta las zonas más afectadas.