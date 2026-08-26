Principal aeropuerto de Venezuela reanudará vuelos desde terminales temporales

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira y principal terminal aérea internacional de Venezuela, reanudará los vuelos comerciales de pasajeros a partir del próximo 1 de septiembre, tanto en rutas nacionales como internacionales.

Conocido comúnmente como el aeropuerto de Maiquetía y ubicado a unos 20 kilómetros de Caracas, es la principal puerta aérea de entrada y salida del país. Sus terminales permanecen cerradas a los vuelos comerciales de pasajeros desde el doble terremoto del 24 de junio, que provocó daños en su infraestructura.

No obstante, la reapertura no significará el regreso inmediato a las instalaciones que utilizaban los viajeros antes de los sismos. Las operaciones se realizarán inicialmente desde terminales temporales instaladas en el área del estacionamiento del aeropuerto, mientras continúan los trabajos de recuperación de la infraestructura afectada.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la terminal temporal destinada a las salidas internacionales contará con cuatro puertas de embarque y capacidad para atender hasta 780 pasajeros. Para los vuelos nacionales se habilitarán tres puertas, con capacidad para aproximadamente 480 viajeros de manera simultánea.

El inicio de las operaciones permitirá comprobar cómo responden estas instalaciones provisionales ante el movimiento de pasajeros y la actividad de las aerolíneas. Martí Noticias consultó al abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz A. sobre las condiciones previstas para la reapertura y la capacidad de las terminales temporales. “Solamente la práctica y la dinámica, una vez se inicien las operaciones, es lo que va a determinar si en efecto el trabajo fue bien hecho”, señaló Ruiz.

La reactivación del principal aeropuerto venezolano será gradual. El sector aéreo estima que durante una primera fase podrían realizarse alrededor de ocho vuelos diarios. Ruiz explicó que, según lo anunciado por las autoridades de Transporte venezolanas, el plan inicial contempla trabajar aproximadamente a una cuarta parte de la operación comercial habitual.

“Según declaraciones del ministro de Transporte, la operación va a ser en 25% aproximadamente de lo que tradicionalmente tiene Maiquetía como operaciones aéreas comerciales”, indicó.

El funcionamiento con capacidad reducida implica que el regreso de los vuelos no será inmediato para todas las rutas y frecuencias que operaban antes del cierre. La evolución de esta primera etapa será clave para determinar el ritmo con el que pueda incrementarse posteriormente la actividad aérea.

Ante el reinicio de las operaciones, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía pidió a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estatus y la reprogramación de sus vuelos.

Las terminales temporales deberán asumir el flujo de pasajeros mientras continúan las labores relacionadas con la recuperación de las instalaciones afectadas por los terremotos.