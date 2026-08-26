Desde el LoanDepot Park “Al duro y sin guantes”, esta tarde

“Al duro y sin guantes” en vivo desde el LoanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins, en las voces de José “Pepe” Lacayo y Jorge “Yoyo” Morejón, por esta su emisora Radio Martí, a las 6 de la tarde. Después Pelota de Grandes Ligas los Marlins de Miami enfrentan a los Medias Rojas de Boston.