Los Marlins de Miami intentarán evitar la barrida frente a los Medias Rojas de Boston
Los Marlins de Miami han caído en dos noches consecutivas frente a los Medias Rojas de Boston, hoy intentarán evitar la barrida. Síganos en vivo desde las 6 de la tarde primero Al Duro y sin Guantes y luego pelota de Grandes Ligas, en las voces de José “Pepe” Lacayo y Jorge “Yoyo” Morejón.
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