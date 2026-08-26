Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Los Marlins de Miami intentarán evitar la barrida frente a los Medias Rojas de Boston

Los Marlins de Miami intentarán evitar la barrida frente a los Medias Rojas de Boston
Embed
Los Marlins de Miami intentarán evitar la barrida frente a los Medias Rojas de Boston

No media source currently available

0:00 0:00:47 0:00
Descargar

Los Marlins de Miami han caído en dos noches consecutivas frente a los Medias Rojas de Boston, hoy intentarán evitar la barrida. Síganos en vivo desde las 6 de la tarde primero Al Duro y sin Guantes y luego pelota de Grandes Ligas, en las voces de José “Pepe” Lacayo y Jorge “Yoyo” Morejón.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG