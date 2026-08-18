Acusan a régimen de Venezuela de usar a presos políticos como mecanismo de control (VIDEO)

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Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el régimen de Venezuela continúa utilizando la prisión por razones políticas como un mecanismo de control y presión contra la disidencia, pese a las recientes excarcelaciones anunciadas por las autoridades interinas del país.

Una de las personas excarceladas el pasado viernes fue Emerlendris Benítez, quien permaneció ocho años tras las rejas. Tras recuperar su libertad, Benítez explicó que recibió una “medida humanitaria”, aunque su situación judicial continúa condicionada.





De acuerdo con Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Benítez deberá presentarse ante tribunales cada tres meses, una condición que, según la organización, demuestra que la excarcelación no representa una libertad plena.

Justicia, Encuentro y Perdón asegura haber verificado la excarcelación de 83 personas desde el pasado viernes, de las cuales 72 figuraban en sus registros de presos políticos, mientras otros 11 casos permanecen bajo revisión.

Sin embargo, la organización advierte que las excarcelaciones no significan el fin de la prisión política en Venezuela. Tineo asegura que mantienen documentadas al menos 448 personas privadas de libertad por razones políticas.

“Claramente celebramos la excarcelación de estas personas, por supuesto que sí, que estas personas en este momento puedan estar junto a sus familias, es una extraordinaria noticia. Pero nuestras intenciones y nuestro compromiso sigue estando con al menos esas 448 que se mantienen privadas de libertad por razones políticas en Venezuela”, afirmó.

Las secuelas de ocho años de prisión

La familia de Benítez sostiene que los efectos del encarcelamiento continúan incluso después de su salida de prisión. Su hermana, Melania Leal, relató que la expresa política todavía enfrenta las consecuencias emocionales de los ocho años que permaneció detenida.

“Esta mañana se levantó con sobresalto en la cama, no es fácil, son ocho años de sufrimiento y dolor”, aseguró Leal, quien reclamó libertad plena para su hermana, para quienes han sido excarcelados bajo condiciones judiciales y para quienes permanecen encarcelados.

Benítez también pidió la liberación de quienes continúan detenidos por razones políticas.

“Solo lo único que le pido a Dios es que siga haciendo justicia y la libertad también para todos los presos políticos que quedan ahí”, expresó.

Denuncian que el aparato represivo continúa activo

Tineo denunció recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 196 período de sesiones en Washington, la situación de los presos políticos en Venezuela.

La activista sostiene que mantener a centenares de personas encarceladas por razones políticas demuestra que, pese a los acontecimientos de los últimos meses y las recientes excarcelaciones, el aparato de control y represión continúa funcionando.

Según Tineo, la permanencia de presos políticos envía un mensaje contra la disidencia “real o así percibida” por las autoridades y advirtió que los detenidos también podrían ser utilizados como parte de una estrategia para conservar espacios de negociación.

Estados Unidos califica las excarcelaciones como un “paso importante”

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la más reciente ronda de excarcelaciones en Venezuela como un “paso importante” hacia la reconciliación nacional.

El pronunciamiento se produjo después de que las autoridades interinas venezolanas anunciaran el pasado viernes beneficios procesales para 131 detenidos.

Washington ha señalado además que sigue de cerca el proceso de diálogo en Venezuela, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos continúan verificando de manera independiente el número de personas efectivamente excarceladas y las condiciones judiciales impuestas tras su salida de prisión.