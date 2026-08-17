“No son libertades plenas": Foro Penal confirma 78 excarcelaciones en Venezuela

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La organización Foro Penal dijo este lunes que hasta el momento han verificado la excarcelación de 78 presos políticos en Venezuela desde el pasado viernes, cuando el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que liberaría a 131.

Foro Penal señaló que continúa documentando y verificando individualmente los casos, en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las cifras oficiales y las condiciones bajo las cuales se producen las excarcelaciones.

Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, aseguró que existe una diferencia recurrente entre los anuncios de las autoridades y los casos que posteriormente pueden ser comprobados de manera independiente.

“Una vez más el régimen venezolano está mintiendo. Nunca coinciden las cifras que anuncian con las cifras que llegamos a documentar las diferentes organizaciones a través de una verificación independiente”, afirmó Baduel.

La activista también advirtió que las excarcelaciones no necesariamente implican el cierre de los procesos judiciales contra los detenidos. “Vemos con preocupación que no son libertades plenas y que sigue la opacidad, la burla y la revictimización para los que aún quedan presos”, agregó.

Denuncias de torturas

Baduel aseguró que los testimonios conocidos tras las recientes excarcelaciones vuelven a poner sobre la mesa las denuncias sobre las condiciones de reclusión, así como casos de tortura contra presos políticos.

“Mientras el régimen venezolano habla de reconciliación, persiste la tortura, persiste la crueldad. Conocemos a profundidad más del infierno que han vivido muchos de los presos políticos”, afirmó.

Foro Penal ha insistido en diferenciar una excarcelación de una libertad plena, debido a que algunas de las personas que salen de prisión pueden continuar sometidas a procesos judiciales, restricciones o medidas cautelares.

Stefania Migliorini, integrante de Foro Penal en Caracas, confirmó por su parte la excarcelación de las presas políticas que permanecían recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Entre ellas se encuentra Emirlendris Benítez, quien fue vista saliendo del centro penitenciario en una silla de ruedas. Migliorini recordó que Benítez cumplió el pasado 5 de agosto ocho años privada de libertad y que estaba embarazada cuando fue detenida.

“Ella lo que estaba haciendo era acompañar a su esposo a realizar una carrera de taxi. Eso era lo único que ella estaba haciendo”, explicó.

Según Migliorini, Benítez y sus familiares denunciaron en múltiples oportunidades que las torturas que sufrió mientras estuvo bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le provocaron un aborto.

Estados Unidos advirtió que sigue de cerca el proceso en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el viernes las excarcelaciones como un “paso crucial hacia la reconciliación”. En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló además que Washington continúa siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela.

"A medida que avanzamos en el plan de tres fases, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca el proceso de conversaciones presenciales con las autoridades interinas, liderado por Venezuela", indicó.

Mientras las autoridades venezolanas sostienen que las medidas forman parte del proceso político en marcha, las organizaciones de derechos humanos mantienen su exigencia de que las excarcelaciones se traduzcan en libertades plenas y que se esclarezca la situación de quienes permanecen detenidos por razones políticas.