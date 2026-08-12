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Los Marlins de Miami blanquearon a los Piratas de Pittsburgh

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Los Marlins de Miami blanquearon a los Piratas de Pittsburgh

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Los Marlins de Miami se impusieron a los Piratas de Pittsburgh en el inicio de su serie particular, 2 carreras por 0 y se mantiene sobre los 500. Mañana se efectuará el segundo partido y Radio Martí transmitirá en vivo el choque desde el LoanDepot Park el estadio de la Pequeña Habana.

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