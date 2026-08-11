La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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agosto 11, 2026
Barrio adentro
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agosto 10, 2026
Barrio adentro
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agosto 07, 2026
Ing. Librado Linares García, Movimiento Cubano Reflexión
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agosto 06, 2026
Henry Constantín , La Hora de Cuba Camaguey
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agosto 05, 2026
Yoanny Limonta García, Palenque Visión
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agosto 04, 2026
Masiel desde el barrio Pocitos, en Marianao, Cuba