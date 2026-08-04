Barrio adentro

La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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agosto 04, 2026
Masiel desde el barrio Pocitos, en Marianao, Cuba
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agosto 03, 2026
Martin Elgue, Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba
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julio 31, 2026
Juan Moreno Borrego
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julio 30, 2026
Pablo Morales Marchán.
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julio 29, 2026
Pablo Morales Marchán
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julio 28, 2026
Rolando Rodríguez Lobaina