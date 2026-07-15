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Cuba al Día

Cuba al Día con William Cabrera y Octavio Pérez

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Cuba al Día con William Cabrera y Octavio Pérez

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La Fiscalía Provincial de La Habana pidió condenas de hasta 30 años para Ardenys García Álvarez, el hombre que entró a Cuba, según reporta el régimen en una moto acuática, tambien fueron juzgadas otras 29 personas. Al respecto un integrante del grupo que reside en Miami se desmarca de la acción

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