Cuba al Día con William Cabrera y Octavio Pérez

La Fiscalía Provincial de La Habana pidió condenas de hasta 30 años para Ardenys García Álvarez, el hombre que entró a Cuba, según reporta el régimen en una moto acuática, tambien fueron juzgadas otras 29 personas. Al respecto un integrante del grupo que reside en Miami se desmarca de la acción
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