Cuba al Día con Annarella Grimal y Luis Domínguez

La Administración Trump acaba de anunciar sanciones contra entidades del régimen cubano a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El objetivo es cortar las fuentes de financiamiento y aumentar la presión sobre la estructura económica y represiva controlada por la dictadura
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