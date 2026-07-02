Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.
Episodios
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julio 02, 2026
Liberación con Ángel de Fana Serrano
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junio 25, 2026
Liberación con José Miguel Martínez Hernández
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junio 18, 2026
Liberación con Esther Batista
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junio 11, 2026
Liberación con Anniette González
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junio 04, 2026
Liberación con Ricardo González
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mayo 28, 2026
Liberación con Roxana Hernández