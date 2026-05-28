Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.
Episodios
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mayo 28, 2026
Liberación con Roxana Hernández
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mayo 21, 2026
Liberación con Felipe Alcalá
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mayo 14, 2026
Liberación con Pablo Pacheco
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mayo 07, 2026
Liberación con el Dr Marcelo Cano Rodríguez
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abril 30, 2026
Liberación con Adriana Delgado
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abril 23, 2026
Liberación con Luis Cino