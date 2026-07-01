Arranca “Martí en el Mundial”, cobertura especial de Radio Martí para vivir la Copa del Mundo 2026. Desde hoy, llevamos análisis, emoción y toda la información del torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y tres sedes, directo al pueblo de Cuba.
Episodios
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julio 01, 2026
Martí en el Mundial 2026
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junio 30, 2026
Martí en el Mundial 2026
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junio 29, 2026
Martí en el Mundial 2026
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junio 26, 2026
Martí en el Mundial 2026
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junio 25, 2026
Martí en el Mundial 2026
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junio 24, 2026
Martí en el Mundial 2026