Arranca “Martí en el Mundial”, cobertura especial de Radio Martí para vivir la Copa del Mundo 2026. Desde hoy, llevamos análisis, emoción y toda la información del torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y tres sedes, directo al pueblo de Cuba.
Episodios
-
junio 24, 2026
Martí en el Mundial 2026
-
junio 17, 2026
Martí en el Mundial 2026
-
junio 16, 2026
Martí en el Mundial 2026
-
junio 15, 2026
Martí en el Mundial 2026
-
junio 12, 2026
Martí en el Mundial 2026
-
junio 11, 2026
Martí en el Mundial 2026