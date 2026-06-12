ARS ATELIER CITY. Autor: Gustavo Valdés

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Ars Atelier City se ha consolidado como una publicación dedicada al diálogo entre las artes plásticas y la literatura, con una mirada abierta a la creación hispanoamericana y europea. Editada por el coleccionista, crítico de arte y curador Gustavo Valdés, la revista ha proyectado una sensibilidad cultural que enlaza distintas tradiciones estéticas y literarias desde una perspectiva transatlántica.

Desde New Jersey, en los Estados Unidos, esta propuesta editorial ha funcionado como un punto de encuentro para artistas, escritores, críticos y lectores interesados en los cruces entre memoria, identidad y modernidad. Su desarrollo también ha estado vinculado a circuitos culturales de ciudades como Nueva York y París, lo que refuerza su vocación internacional y su capacidad para tender puentes entre América y Europa. Me honro de ser su Redactora en Jefe.

Uno de los rasgos más distintivos de Ars Atelier City es su amplitud de panorama. La revista ha prestado atención a voces y obras de Sudamérica, Centroamérica, del ámbito iberoamericano y de escenas europeas especialmente conectadas con Francia y España. En sus páginas convergen entrevistas, ensayos, homenajes, crítica cultural y textos literarios que permiten observar la circulación de ideas, estilos y preocupaciones estéticas a ambos lados del Atlántico.





La publicación ha sido descrita como una revista multilingüe de arte y literatura centrada en artistas y autores cubanos, españoles e iberoamericanos, con ediciones que incluyen entrevistas, trabajos literarios y números de homenaje dedicados a figuras destacadas. Esa diversidad temática confirma una línea editorial interesada tanto en la excelencia artística como en la preservación de la memoria cultural del exilio y la diáspora.

La trayectoria de la revista puede entenderse también como una prolongación y transformación de proyectos editoriales anteriores impulsados por Gustavo Valdés y su entorno intelectual. Diversas fuentes, yo entre ellas, la sitúan como una reformulación de ARS Magazine, iniciativa vinculada igualmente al campo del arte y la crítica, relanzada hacia 2010 bajo el nombre de Ars Atelier City. Ese cambio de nombre no significó una ruptura, sino una ampliación de horizonte: de una plataforma centrada en el comentario artístico se pasó a una publicación capaz de integrar con mayor libertad literatura, ensayo, memoria cultural e intervenciones visuales.

En su definición editorial, Ars Atelier City se presenta como una revista bilingüe en inglés y español dedicada a celebrar el arte y la literatura de España e Iberoamérica. Esta característica no es un detalle menor: el multilingüismo -incluido el francés- amplía la comunidad de lectura y permite que el diálogo cultural alcance tanto a públicos hispanohablantes como a lectores insertos en el ámbito estadounidense e internacional. De ese modo, la revista se ubica en una zona de intercambio donde las tradiciones ibéricas, latinoamericanas y migrantes se leen de forma cruzada y comparada.

Los números conocidos de la publicación muestran una vocación de archivo vivo y de escaparate cultural. Se mencionan en distintas referencias entrevistas a artistas, obras literarias de autores reconocidos, textos sobre museos y galerías, así como homenajes a figuras como Ernesto Briel, Roberto Estopiñán, Cepp Selgas, Guillermo Cabrera Infante y Gustavo Acosta. También aparecen nombres como Rosa Montero, Mario Vargas Llosa, Vicente Molina Foix, Juan Abreu y yo misma, lo que da cuenta de una red de colaboraciones y afinidades que rebasa lo local para inscribirse en un circuito cultural de amplio alcance.

La geografía simbólica de Ars Atelier City resulta especialmente significativa. Aunque el usuario la sitúa en New Jersey, varias fuentes públicas la describen además como una revista editada entre Nueva York y París, o publicada por un sello asociado a París, mientras que el registro de marca en Estados Unidos la vincula a Gustavo Valdés en Guttenberg, New Jersey. Lejos de ser una contradicción, esa dispersión geográfica confirma el carácter móvil de un proyecto cultural surgido en la diáspora: una revista que conecta la costa este de Estados Unidos con Francia, y que al mismo tiempo mantiene un diálogo sostenido con la tradición literaria y artística española.

Más que una simple revista, Ars Atelier City representa un espacio de articulación cultural donde confluyen la crítica de arte, la creación literaria y la reflexión sobre la identidad. Bajo la dirección editorial de Gustavo Valdés, su trayectoria confirma la vigencia de una plataforma independiente capaz de situar en conversación a New Jersey con Francia, España y el vasto horizonte hispanoamericano.

La revista se costea con los recursos personales de su editor y ha mantuvo dos galerías de arte llamadas también Ars Atelier City, una en New Jersey y otra en París.