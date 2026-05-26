Revista Bohemia. Autor/Director: Miguel Ángel Quevedo.

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La Revista Bohemia, fundada en 1908 por Miguel Ángel Quevedo, es de las publicaciones más longevas de Cuba, y también un verdadero archivo vivo de su historia republicana y, desdichadamente revolucionaria. Su trayectoria permite seguir, casi número a número, la evolución del país en lo político, lo social y lo cultural, así como las mutaciones del propio periodismo hispanoamericano.





En sus orígenes, Bohemia fue concebida como una revista ilustrada al estilo de las grandes publicaciones europeas y estadounidenses de la época. Apostó desde temprano por una combinación de contenidos que la harían masiva: crónica social, literatura, humor, reportajes de actualidad, fotografía y secciones de interés general. Este carácter híbrido —entre lo cultural y lo informativo— le permitió alcanzar un público amplio, que iba desde sectores urbanos ilustrados hasta lectores más populares. Su diseño gráfico, innovador para su tiempo, incorporó el uso sistemático de imágenes, portadas atractivas y una diagramación moderna que la colocó a la vanguardia editorial en el Caribe.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Bohemia se consolidó como una plataforma donde convivían la literatura y el periodismo. Publicó textos de narradores, poetas y ensayistas, al tiempo que documentaba los cambios de una sociedad marcada por la modernización, la influencia estadounidense y las tensiones políticas propias de la república neoliberal. La revista no era aún un órgano abiertamente combativo, pero sí un espacio donde se reflejaban las contradicciones del país.

El giro más decisivo en su historia ocurrió en la década de 1940 y, sobre todo, en los años 50, cuando pasó a desempeñar un papel central en la vida política nacional. Bajo la dirección de Miguel Ángel Quevedo (hijo), Bohemia desarrolló un periodismo de investigación que denunció con creciente firmeza los abusos del régimen del mal llamado dictador Fulgencio Batista. Sus reportajes sobre presunta corrupción administrativa, violencia política y desigualdad tuvieron un impacto considerable en la opinión pública. La revista alcanzó tiradas masivas —entre las más altas de “América Latina”, como se decía entonces— y se convirtió en una lectura casi obligada dentro de la isla.

Uno de los rasgos más distintivos de Bohemia en esa etapa fue su capacidad para conjugar rigor informativo con una narrativa accesible y atractiva. No se trataba únicamente de denunciar, sino de construir un relato comprensible para el lector medio, apoyado en testimonios, fotografías y un lenguaje directo. Esta estrategia le permitió erigirse como una de las voces más influyentes en los meses previos a la Revolución Castrista, contribuyendo a crear un clima de opinión adverso al caudillismo batistiano.

Tras el triunfo revoltoso en enero de 1959, Bohemia vivió una etapa de euforia inicial. Publicó ediciones especiales de enorme tirada que celebraban la caída de Batista y el ascenso del nuevo liderazgo. Sin embargo, este entusiasmo pronto dio paso a una redefinición de su papel. Integrada al nuevo sistema mediático, la revista fue perdiendo su independencia editorial y adoptó una línea acorde con las directrices del Estado revolucionario. Este proceso no fue exclusivo de Bohemia, sino parte de una transformación más amplia del campo periodístico cubano.

Un episodio particularmente revelador de esta transición fue el destino de su director, Miguel Ángel Quevedo (hijo), quien años más tarde, en el exilio, se suicidó tras expresar en una carta pública su desencanto con el rumbo de la revolución comunista. Este hecho ha sido interpretado por muchos como un símbolo del conflicto entre el periodismo independiente que Bohemia representó en los años 50 y el nuevo modelo de prensa institucionalizada que se consolidó después.

En las décadas posteriores, la revista continuó publicándose como un órgano oficial, manteniendo su presencia en la vida cultural cubana, aunque con un perfil distinto. Sus contenidos pasaron a centrarse en la divulgación política, la cultura y la historia desde una perspectiva alineada con el discurso gubernamental. Aun así, su valor como fuente histórica es inmenso: las colecciones de Bohemia permiten reconstruir no solo los grandes acontecimientos, sino también la vida cotidiana, las modas, los debates intelectuales y las sensibilidades de cada época.

Desde el punto de vista historiográfico, Bohemia ofrece un caso ejemplar para analizar la relación entre prensa y poder. Su evolución ilustra cómo un medio puede pasar de ser un actor crítico e influyente en la esfera pública a convertirse en un instrumento de legitimación política. Al mismo tiempo, demuestra la capacidad del periodismo para moldear imaginarios colectivos y participar activamente en procesos históricos.

Hoy, más de un siglo después de su fundación, la Revista Bohemia sigue siendo una referencia obligada para estudiosos de la cultura cubana e hispanoamericana. No tanto por lo que publicó, sino por lo que representa: la historia de una nación contada desde sus páginas, con sus momentos de lucidez crítica, sus silencios y sus alineamientos. En ese sentido, Bohemia es más que una revista, es un espejo complejo —a veces incómodo— de la memoria cubana.

Bohemia y la libreta de racionamiento llegaron a tener casi el mismo formato bajo el castrismo.