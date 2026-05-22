Excarcelan a los presos políticos más antiguos de Venezuela

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Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, fueron excarcelados en Venezuela luego de permanecer más de dos décadas privados de libertad.

La información fue confirmada por la ONG Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los tres exagentes habían sido condenados a 30 años de prisión por los hechos ocurridos durante la crisis política del 11 de abril de 2002, cuando una multitudinaria marcha opositora terminó en violencia cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Diversas ONG nacionales e internacionales consideraban a Rovaín, Molina y Bolívar como presos políticos y símbolos de la judicialización de adversarios políticos durante el chavismo. Sus familiares denunciaron reiteradamente las condiciones de reclusión y el traslado de los detenidos a cárceles alejadas de Caracas, dificultando las visitas y el contacto con sus seres queridos.

La excarcelación ocurre en medio de una nueva ola de liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas, mientras continúan las denuncias por violaciones de derechos humanos y por la existencia de cientos de presos políticos en el país.

El caso de los llamados “policías metropolitanos” se convirtió durante años en uno de los expedientes más emblemáticos de la polarización política venezolana posterior a los sucesos de abril de 2002. Organizaciones como Foro Penal sostienen que los tres hombres permanecieron encarcelados más allá de los beneficios procesales que les correspondían y bajo un sistema judicial señalado de responder a intereses políticos.