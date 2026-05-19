Estudiantes retoman las calles de Caracas en protestas contra el régimen (VIDEO)

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Las protestas estudiantiles regresaron este lunes a las calles de Caracas en medio de nuevas denuncias contra el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y reclamos por la situación de los presos políticos en Venezuela.

Jóvenes de la Universidad Central de Venezuela , la UCV, marcharon para rechazar las circunstancias del fallecimiento de Carmen Navas, madre del preso político muerto bajo custodia Víctor Quero, cuya familia había denunciado persecución y desaparición forzosa.

Durante la protesta, los manifestantes intentaron avanzar hacia el centro de Caracas, pero fueron bloqueados por funcionarios antimotines de la Policía Nacional.

La Federación de Centros Universitarios de la UCV denunció represión policial y aseguró que mantendrá las protestas durante los próximos días para exigir la liberación de los presos políticos y el cese de las violaciones de derechos humanos.

Rosa Cucunubá, vicepresidenta de la FCU-UCV, afirmó que las movilizaciones continuarán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado la cooperación que mantiene con Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Trump aseguró que la gobernante interina venezolana ha mostrado disposición para colaborar con Washington en temas de seguridad, energía y restablecimiento de relaciones diplomáticas.