Alex Saab es deportado desde Venezuela y volverá a enfrentar a la justicia de EEUU

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME) anunció este sábado la deportación del empresario colombiano Alex Naim Saab Morán, en un comunicado oficial fechado el 16 de mayo de 2026.

En el texto oficial, las autoridades venezolanas aseguraron que la medida fue ejecutada “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y argumentaron que Saab está presuntamente involucrado en “diversos delitos” en Estados Unidos.

La agencia Associated Press reportó que la deportación representa un cambio drástico en la postura del chavismo hacia Saab, quien durante años fue considerado uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro y pieza clave en operaciones financieras y comerciales del gobierno venezolano. Según AP, Saab volverá a enfrentar procesos judiciales en territorio estadounidense, menos de tres años después de haber sido liberado por la administración de Joe Biden en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

Por su parte, Reuters informó que Saab había sido arrestado nuevamente en Venezuela en febrero de 2026, tras la caída y captura de Nicolás Maduro ocurrida en enero. La agencia señaló que las nuevas autoridades venezolanas habrían coordinado acciones con funcionarios estadounidenses relacionadas con investigaciones financieras y de corrupción internacional.

De acuerdo con antecedentes recopilados por AP y Reuters, Alex Saab fue señalado durante años por fiscales estadounidenses como presunto testaferro de Maduro y operador de esquemas de corrupción vinculados a contratos estatales y al programa de alimentos CLAP. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021 por cargos relacionados con lavado de dinero.

Reuters agregó que, tras su liberación en 2023 mediante un canje de prisioneros, Saab regresó a Caracas y fue incorporado nuevamente a estructuras económicas del gobierno venezolano. Sin embargo, analistas citados por la agencia consideran que su deportación podría abrir una nueva etapa de cooperación judicial entre Caracas y Washington.

Entretanto, AP destacó que el caso Saab sigue siendo considerado una de las investigaciones internacionales más emblemáticas vinculadas a presuntas redes de corrupción y financiamiento del chavismo fuera de Venezuela.