Díaz-Balart condena represión contra activistas de la Asociación Sindical Independiente de Cuba

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart condenó la represión contra activistas de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y pidió a la comunidad internacional una respuesta firme ante los abusos crecientes del régimen.

“Es indignante la brutal represión contra los valientes activistas de ASIC, quienes simplemente ejercían sus derechos a la libertad de expresión y de reunión”, afirmó.

"La Organización Internacional del Trabajo y los defensores de los derechos humanos deben condenar de manera inequívoca los abusos crecientes y atroces del régimen castrista", agregó.

La ASIC reportó actos de hostigamiento contra trabajadores y activistas en el contexto de las conmemoraciones del Primero de Mayo.

En un comunicado difundido el viernes, la organización independiente señaló que la fecha refleja “una exigencia vigente de dignidad, libertad y justicia” en la isla. Su secretario general, Iván Hernández Carrillo, dijo que los trabajadores son “perseguidos, chantajeados y ultrajados” en medio de un entorno económico adverso.