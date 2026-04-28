Díaz-Balart presenta proyecto de ley que refuerza programas para la democracia en Cuba

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El congresista Mario Díaz-Balart presentó ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto de ley de asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del año fiscal 2027, una propuesta que reduce el gasto global pero mantiene y refuerza medidas dirigidas hacia Cuba, incluyendo restricciones al aparato militar y financiamiento para programas democráticos en la isla.

“Si eres amigo o aliado de Estados Unidos, este proyecto de ley te apoya. Si eres un adversario o te estás acercando demasiado a nuestros adversarios, entonces no te gustará este proyecto de ley”, dijo.

La iniciativa contempla una asignación discrecional de 47.320 millones de dólares, lo que representa una reducción de 2.690 millones (6%) respecto al nivel aprobado para 2026. El texto se enmarca en la agenda de política exterior de “Estados Unidos Primero”.

Díaz-Balart, presidente del subcomité, defendió el proyecto como parte de un esfuerzo por ajustar el gasto sin afectar prioridades estratégicas. “La legislación […] da continuidad a esta labor, promoviendo intereses nacionales clave y garantizando un uso responsable del dinero de los contribuyentes”, afirmó. Asimismo, aclaró que la mayoría republicana ha logrado reducir el gasto en 11.700 millones de dólares desde que asumió el control.

En relación con Cuba, el proyecto mantiene 35 millones de dólares para programas de democracia y derechos humanos, con una asignación mínima de siete millones para la National Endowment for Democracy. Estos fondos estarán limitados a iniciativas de construcción democrática, excluyendo actividades económicas o empresariales.

Además, se destinan otros 35 millones de dólares a la Oficina de Transmisiones a Cuba (Martí Noticias), con el objetivo de sostener emisiones de radio, internet, televisión y otras comunicaciones dirigidas a la isla. Asimismo, exige que las transmisiones por onda media y onda corta se mantengan al menos al nivel del año fiscal 2024 y puedan llegar diariamente a todas las provincias cubanas.

El comité consideró estas transmisiones como “una fuente crítica y necesaria de información independiente”.

El proyecto también endurece las restricciones financieras al prohibir el uso de fondos federales para beneficiar directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias o al Ministerio del Interior de Cuba, así como a entidades vinculadas a sus operaciones. Asimismo, impide el uso de fondos para facilitar la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo sin certificaciones específicas del Ejecutivo.

En otra disposición, la propuesta ordena investigar a países y organizaciones que participen en programas médicos cubanos y prevé sanciones como la retirada de visados a funcionarios implicados.

El proyecto expresa además preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, incluyendo a artistas y activistas detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, y dispone fondos para apoyar a estos reclusos y sus familias.

El presidente del Comité de Asignaciones, Tom Cole, señaló que la medida “prioriza la seguridad, la libertad y la prosperidad del pueblo estadounidense” y refuerza el apoyo a aliados mientras busca contrarrestar a países considerados adversarios, entre ellos Cuba, China e Irán.

La propuesta forma parte del proceso presupuestario anual y deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley.