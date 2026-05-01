No guarden silencio frente a la represión, piden sindicalistas independientes este 1 de mayo en Cuba

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La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) emitió una declaración oficial este viernes titulada "1 de Mayo en Cuba: Entre la represión y la dignidad". En el documento, la organización destaca que la fecha no es solo una conmemoración, sino una exigencia vigente de dignidad, libertad y justicia.

En declaraciones a Martí Noticias, el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo, denunció que en la isla los trabajadores son "perseguidos, chantajeados y ultrajados en medio de un contexto cada día más oscuro".





La clase obrera, dijo, vive sin esperanza ni futuro, "en medio de una inflación galopante donde los salarios no alcanzan para vivir".

"El Estado no garantiza empleo y los trabajadores viven una situación de hambruna; no se les permite organizarse en sindicatos libres", apuntó.

La declaración enfatiza que el hostigamiento no es un hecho aislado, citando el Caso 3271 ante la OIT, mediante el cual se ha instado al Estado cubano a garantizar el ejercicio libre de la actividad sindical.

La organización denuncia un intento sistemático de silenciar al movimiento autónomo mediante detenciones, vigilancia y "amenazas de muerte directas".

Ante este escenario, la ASIC hace un llamado a la solidaridad internacional, pidiendo a sindicatos y gobiernos democráticos que no guarden silencio frente a la represión.

Vigilancia, detenciones y amenazas mientras el oficialismo desfilaba

Paralelo a los actos oficiales, se reportaron incidentes contra voces críticas como el comunicador Ángel Cuza, quien fue arrestado el jueves violentamente en el municipio Playa.

Su exesposa, Ana Castillo, relató que agentes lo golpearon y lo tomaron por el cuello: “A ellos no les importó nada... le rompieron los espejuelos y se lo llevaron”.

Operativos policiales impidieron que la periodista Yoani Sánchez saliera de su vivienda en La Habana. Del mismo modo, los opositores Mario Alberto Hernández Leyva y Lázaro Antonio Pérez, integrantes del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) en la capital cubana, fueron amenazados con ir a prisión en caso de salir a la calle durante la jornada del Primero de Mayo.