Régimen intensifica represión contra sindicalistas independientes en Cuba

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En los días previos a la celebración de la Jornada Internacional del Trabajo, las fuerzas represivas del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba han intensificado el acoso contra sindicalistas independientes, imponiendo un clima de intimidación para asegurar la inactividad de la disidencia durante la jornada del 1º de Mayo.

Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), denunció una nueva ola de arrestos y hostigamiento, destacando que al menos 10 sindicalistas independientes han sido citados a diferentes cuarteles policiales para ser interrogados bajo amenaza.

"Es una forma de persecución política que intenta frenar nuestro activismo sindical, originando un clima de acoso constante", puntualizó en declaraciones a Martí Noticias.

Los operativos han incluido requerimientos para presentarse ante agentes de la Seguridad del Estado sin citaciones oficiales ni órdenes judiciales, lo que constituye una violación directa de los protocolos policiales. Entre los afectados se encuentran sindicalistas de diversas localidades:

Lázaro Roberto Aguiar Mendoza y Consuelo Rodríguez Hernández, en Cruces, Cienfuegos.

José Manuel Barreiro Rouco, en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.

Luis Orlando León Randich, Felipe Carrera Hernández, Emilio Alberto Gottardi Gottardi, Rolando Álvarez, Nora Noa, Orlando Acosta y Yaquelin Sánchez Batista, en La Habana.

Los interrogatorios se centraron, además, en los vínculos de los sindicalistas con Bárbaro de la Nuez Ramírez, activista detenido desde el pasado miércoles en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de Cienfuegos.

De la Nuez Ramírez, también miembro de la ASIC, es investigado por supuestos actos de sabotaje, incluyendo la presunta contratación de personas para colocar bombas de fabricación casera en la Empresa Eléctrica y en el Gobierno Municipal de Cruces.

Las amenazas e interrogatorios han incluido chantajes directos para evitar que los sindicalistas independientes participen en acciones públicas o cuestionen la marcha oficialista del 1º de Mayo.

“Todo fue amenaza, represión, chantaje. Yo iba preparado para todo. Me dijeron que Bárbaro está investigado por buscar gente para hacer atentados. Yo no sé nada de esos atentados y dudo que el hermano Bárbaro esté metido en eso, pero ellos [los agentes de inteligencia] trabajan así, sucio, te fabrican un caso, te inventan una causa, te difaman”, relató Aguiar Mendoza, acerca del interrogatorio al que lo sometieron.

Su esposa, la sindicalista Consuelo Rodriguez Hernández, narró que los interrogadores le preguntaron su relación con Bárbaro, a qué había venido él mi casa, porque él se está investigando porque él anda buscando personas para un movimiento y él se está procesando.

“Preguntaron cuál era mi posición política, a que yo pertenecía, que, si nosotros éramos los dirigentes de ASIC aquí en Cruces. El coronel Ricardo, fue el que ordenó que nos citaran en Cienfuegos porque como le están haciendo la investigación a Bárbaro, tiene que investigar a todas las personas que Bárbaro visitó”.

El régimen cubano mantiene una política de represión sistemática contra el sindicalismo independiente, caracterizada por detenciones arbitrarias, registros domiciliarios y hostigamiento contra sus miembros. Los activistas enfrentan detenciones sin cargos precisos, a menudo interceptados en la vía pública o en sus hogares.

“Ante esta situación, estamos formulando las correspondientes denuncias a organismos internacionales que velan por el respeto a las libertades sindicales, como el Comité de Libertad Sindical y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisó Hernández Carrillo.

El Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado reiteradamente a Cuba a detener la represión y reconocer a sindicatos independientes, como la ASIC y cuestionando la intromisión e intolerancia del Estado cubano que solo reconoce a la Central de Trabajadores Cubanos (CTC).

Este aumento de la represión se enmarca en un contexto de creciente descontento popular y deterioro de la situación socioeconómica en la isla, donde la ASIC ha llamado a los trabajadores a no ser "rehenes" del sistema y a rechazar los desfiles del régimen.