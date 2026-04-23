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En una nueva jornada de hostigamiento contra la oposición cubana, fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ejecutaron un operativo represivo este miércoles en el municipio de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos.

La acción resultó en la detención del sindicalista independiente Bárbaro de la Nuez Ramírez y el allanamiento de dos viviendas sin orden judicial fundamentada.

Bárbaro de la Nuez, integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), fue interceptado en la vía pública al mediodía por oficiales de la policía política y la PNR. Tras su arresto, fue trasladado inicialmente a la unidad policial local.

Alrededor de las 2 de la tarde, las autoridades trasladaron al sindicalista a su domicilio en el Reparto Federal, donde ejecutaron un registro minucioso en el que participaron oficiales de criminalística y de la Seguridad del Estado además de los testigos seleccionados del Comité de Defensa de la Revolución (CDR).

De acuerdo con la información recabada, la orden de registro presentada no especificaba los motivos de la intervención. Durante el allanamiento, los agentes no incautaron objetos, equipos ni bienes personales, a pesar de la exhaustividad de la búsqueda.

Posteriormente, las fuerzas policiales se dirigieron a la vivienda de los padres de Bárbaro, donde reside su hermano Alberto de la Nuez, la cual también fue objeto de un registro. Alberto denunció no tener información oficial sobre las razones de la intervención ni qué buscaban las autoridades en sus viviendas.

Al finalizar el operativo, Bárbaro de la Nuez fue trasladado de nuevo a la unidad policial, desde donde será trasladado al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), subordinado al Ministerio del Interior (MININT), conocido como el Técnico, en la cabecera provincial.

Según el teniente coronel Vladimir Castillo Cecilia, jefe de la policía política en la región, citado por Juan Alberto, Bárbaro tiene que “esclarecer acontecimientos que ocurrieron, están ocurriendo o van a ocurrir en los poblados de Santa Isabel de las Lajas o de Cruces”, dijo sin dar más detalles.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce la naturaleza del proceso penal o las acusaciones que pesan en su contra.

Este hecho se suma a una serie de acciones de vigilancia y persecución denunciadas por activistas y opositores en la provincia de Cienfuegos en las últimas semanas, reflejando un aumento en la presión sobre la sociedad civil independiente en la región.