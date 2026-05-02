Spirit Airlines suspende todas sus operaciones

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La aerolínea de bajo costo, Spirit Airlines, suspendió todas sus operaciones este sábado, cancelando vuelos y dejando a miles de pasajeros afectados y unos 15.000 empleados en riesgo de perder sus trabajos.

La aerolínea, que durante 34 años ofreció tarifas con grandes descuentos, enfrenta una crisis financiera que ha provocado su cierre definitivo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, considera que el bloqueo de la fusión entre JetBlue y Spirit por parte del expresidente Joe Biden y Pete Buttigieg fue clave en el destino de la compañía.

El viernes, el propio presidente Trump se refirió públicamente al caso. Según declaraciones recogidas por Reuters, Trump indicó que la Casa Blanca entregó a Spirit Airlines y sus acreedores “una propuesta final” para rescatar a la aerolínea en quiebra, después de que las negociaciones se estancaran en torno a un posible plan de rescate de 500 millones de dólares.

La fusión JetBlue-Spirit fue rechazada por la justicia federal durante el gobierno Biden por preocupaciones sobre reducción de competencia y aumento de precios.

En los últimos meses Spirit se enfretó al aumento de los precios del combustible tras la guerra en Irán. Esta es la segunda vez en menos de dos años que se encuentran en un proceso de quiebra. Tras informar del cierre, aseguraron"que los clientes recibirán reembolsos por los boletos ya comprados".