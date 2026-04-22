Trasladan al preso político cubano Adrián Curuneaux a cárcel de máxima seguridad

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El prisionero político cubano Adrián Curuneaux Stevens fue trasladado recientemente desde la prisión 1580, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, hacia el penal de máxima seguridad Combinado del Este.

El opositor exiliado José Díaz Silva dijo a Martí Noticias que Curuneaux no había recibido atención médica tras sufrir una caída dentro del centro penitenciario.

Curuneaux resultó lesionado en el baño de la prisión, donde “se había caído y se había roto la cabeza”, además de presentar golpes en brazos y piernas. Según su testimonio, otros reclusos solicitaron asistencia médica especializada, pero “nunca lo llevaron” a recibir atención.

Díaz Silva indicó que el traslado ocurrió a finales de marzo de 2026, sin que las autoridades ofrecieran explicaciones sobre los motivos. También señaló que el activista fue ubicado en el edificio uno del Combinado del Este, al que describió como “uno de los más malos que tiene” ese complejo penitenciario.

“Como siempre, el régimen no dice el por qué lo trasladaron”, agregó.

Curuneaux Stevens, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple una condena de siete años de cárcel. De acuerdo con la organización no gubernamental Prisoners Defenders, fue sentenciado por los presuntos delitos de atentado, desacato y lesiones.