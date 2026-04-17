Salazar rinde homenaje a los héroes de la Brigada 2506: "No les vamos a fallar”

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró la proeza de los integrantes de la Brigada 2506, que este 17 de abril pero de 1961 desembarcaron hacia Cuba para enfrentar al naciente régimen comunista de Fidel Castro.

“Hoy honramos y recordamos a los valientes patriotas cubanos que hace 65 años desembarcaron en Bahía de Cochinos llenos de esperanza. Fueron abandonados, pero nunca derrotados”, escribió la legisladora en X.

Para la Representante por el Distrito 27 de Florida, los brigadistas no fueron olvidados. “Hoy, con una nueva ventana para la libertad abriéndose en Cuba, recordamos su coraje y su historia. Esta vez, no les vamos a fallar”, sentenció.

Cada año por estas fechas, el exilio cubano rinde homenaje a los 1414 hombres que desembarcaron en 1961 por Bahía de Cochinos, en Matanzas, con el objetivo de liberar a Cuba de las garras del comunismo internacional.

Sesenta y cinco años después de la gesta, los integrantes de la Brigada de Asalto 2506 reciben en cada aniversario los honores de héroes de la comunidad cubanoamericana en Miami.