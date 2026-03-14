Final adelantada: EEUU enfrentará a República Dominicana en Miami

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Las selecciones de Estados Unidos y República Dominicana se enfrentarán este domingo en Miami en la primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Para muchos, se trata de una final adelantada entre las dos escuadras más poderosas del torneo, al menos en el papel, más allá de la derrota sufrida por los estadounidenses en la fase de grupos ante la sorprendente Italia.

El veterano Luis Severino tomará la lomita por los dominicanos, mientras que el joven fenómeno Paul Skenes lo hará por EEUU.

En partido de cuartos de final, disputado en el loanDepot Park de la Capital del Sol, la aplanadora quisqueyana derrotó por nocaut el viernes a la selección de Sudcorea.

Los dominicanos, colgados del brazo del abridor zurdo Christopher Sánchez y el relevista derecho Albert Abreu, se gozaron el partido ante 30,805 fanáticos que llegaron hasta el estadio de los Marlins de Miami.

Un racimo de tres carreras en el segundo y otro de cuatro en el tercero inclinaron la balanza de un solo lado, hasta que en el final del séptimo, con dos corredores a bordo, el catcher Austin Wells desapareció la pelota, para sentenciar el fuera de combate.

Horas más tarde, en duelo entre norteamericanos, Estados Unidos dispuso de Canadá con pizarra de 5-3.

El Team USA abrió temprano el marcador por boleto a Bobby Witt Jr, doblete de Aaron Judge y roletazo remolcador de Kyle Schwarber.

En el tercero, un costo error en tiro a primera del antesalista canadiense Abraham Toro con bases llenas, le abrió las puertas del plato a otras dos carreras para Estados Unidos, que contó con gran labor del abridor derecho Logan Webb, en blanco por 4.2 innings.

Las dos carreras que a la postre resultaron decisivas llegaron en el sexto, impulsadas por sencillos de Bryce Turang y Pete Crow-Armstrong.

Canadá reaccionó en el cierre de ese mismo episodio, al fabricar un racimo de tres, coronado por jonrón de Bo Naylor con un hombre en circulación ante el relevista zurdo Gabe Speier.

En el séptimo, los canadienses llegaron a poner corredores en segunda y tercera sin outs ante David Bednar, pero el cerrador de los Yankees de Nueva York metió el brazo a fondo y tras dominar a Josh Naylor en elevado a la antesala, ponchó a Tyler O´Neal y a Owen Cassie, para redondear un cero de leyenda.

En el noveno, el supersónico Mason Miller cerró a paso de conga, al ponchar a los tres bateadores que enfrentó, Jared Young, Edouard Julien y Otto López, para asegurar la victoria y el pase del equipo de las barras y las estrellas a las semifinales.

Este sábado, en Houston, Puerto Rico enfrenta a Italia, mientras que en Miami, el campeón defensor, Japón, se mide ante Venezuela.

Los partidos de semifinales serán en Miami el domingo y lunes, mientras que la gran final se disputará el martes 17.