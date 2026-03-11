Canadá vs Cuba: todo se decide el último día

Getting your Trinity Audio player ready...

PUERTO RICO - Canadá y Cuba se medirán este miércoles en choque de vida o muerte, en la última jornada del grupo A del Clásico Mundial de Béisbol, que se juega en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Los canadienses vencieron el martes a Puerto Rico en cerrado duelo de 3-2 y ahora llegan empatados con los cubanos, ambos con dos triunfos y un revés, al encuentro decisivo.

Los boricuas, clasificados desde hace dos fechas para los cuartos de final, terminaron sus compromisos de la primera fase con tres victorias y una derrota, y en dependencia del resultado de Canadá y Cuba, podrían ser primeros o segundos de la llave A.

Si ganan los norteños, pasarían como líderes del grupo, con balance de 3-1, el mismo que los boricuas, aunque el juego entre ellos define el orden de la clasificación.

Si vencen los cubanos, entonces irían de segundos, con idéntico récord que Puerto Rico, que ganó el compromiso entre ellos.

El zurdo Liván Moinelo, ganador del primer día ante Panamá, fue ratificado como abridor por el manager Germán Mesa, que podrá contar también con Yariel Rodríguez y el cerrador Raidel Martínez.

Por Canadá, el mentor Ernie Whitt enviará a la lomita al experimentado derecho Cal Quantrill, en tanto tiene casi todo el bullpen disponible, pues el martes liquidó a los puertorriqueños con sólo tres lanzadores, el abridor Jordan Balazovic, y los relevistas Logan Allen y Brock Dykxhoorn.

Y si el grupo A parece complicado, ni hablar con lo que ocurre en la llave B, que se disputa en Houston.

La sorprendente escuadra de Italia llega a su último encuentro con marca invicta de 3-0, tras disponer nada menos que de la poderosa selección de Estados Unidos (3-1) con pizarra de 8-6.

Los italianos llegaron a tener ventaja de 8-0, que pudiera haber dejado fuera de cuartos de final a los estadounidenses.

Y es que Italia termina el miércoles ante México (2-1), equipo que perdió un día antes con los norteamericanos con pizarra de 5-3.

Si los aztecas vencen a los bambinos, se produciría un triple empate en el primer lugar y habría que apelar al Team Quality Balance, una compleja fórmula que se calcula restando el cociente de carreras permitidas entre entradas defensivas al cociente de carreras anotadas entre entradas ofensivas (RS/IPO - RA/IPD).

De ahí la importancia de las seis carreras que logró descontar EEUU ante Italia, tras ir debajo 8-0 en la pizarra.

Y mientras Japón y Sudcorea ya viajan rumbo a Miami como líder y sublíder, respectivamente, de la llave C, en el loanDepot Park de la Capital del Sol, los archirrivales caribeños República Dominicana y Venezuela, ambos invictos con 3-0, definen cuál será primero y cuál segundo en el grupo D.

Los dos están clasificados, pero el orden significará cuál enfrenta a Japón o a Corea del Sur en los cuartos de final.