ICLEP denuncia detención y amenazas a colaboradores en Cuba

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció la detención de los colaboradores Lázaro Pérez Rodríguez y Luis Sotolongo Iglesias, ocurrida el pasado 1 de marzo en Santa Clara.

Los hechos se produjeron en el reparto Dobarganes mientras ambos distribuían el boletín comunitario Páginas Villareñas. En ese momento, fueron interceptados por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes de la Seguridad del Estado.

“Ellos estaban justo haciendo la distribución cuando fueron interceptados por oficiales de la Seguridad del Estado; los esposaron, los metieron en una patrulla y los trasladaron a una unidad policial”, dijo Arailaisy Rosabal, directora del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP.

Tras el arresto, fueron trasladados a la 4ta Unidad Policial de Abel Santamaría, donde permanecieron bajo custodia durante aproximadamente seis horas.

Durante el interrogatorio, oficiales del Ministerio del Interior (MININT) amenazaron a los colaboradores con procesarlos por delitos de "usurpación de funciones públicas" y "violación del orden constitucional".

“Entonces allí los interrogaron, sobre todo para conocer cuestiones del ICLEP propiamente. Como te decía: cómo funcionamos, nuestra fuente de financiamiento y, sobre todo, preguntas hacia sobre quiénes son las personas que trabajan allí en el boletín”.

Asimismo, las autoridades incautaron 60 ejemplares del boletín, teléfonos móviles, dinero en efectivo y sus documentos de identidad.

Este incidente se suma a una alarmante escalada represiva contra la prensa independiente en la isla caribeña. Según datos del ICLEP, solo en enero de 2026 se documentaron 114 agresiones contra la libertad de expresión.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)