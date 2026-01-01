Un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana
Episodios
-
enero 01, 2026
Liberación con Carlos Payá Sardiñas
-
diciembre 25, 2025
Liberación con Paul Sfeir
-
diciembre 18, 2025
Liberación con Antonio Ledezma
-
diciembre 11, 2025
Liberación con Sebastián Arcos Casabón
-
diciembre 04, 2025
Liberación con Jorgito Kamankola
-
noviembre 28, 2025
Liberación con Ramón Antúnez