Liberación

Liberación

Liberación
Liberación

Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.

