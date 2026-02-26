Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.
Episodios
-
febrero 26, 2026
Liberación con Librado Linares
-
febrero 19, 2026
Liberación con Eddy Herrera
-
febrero 12, 2026
Liberación con Minervo Chil
-
febrero 05, 2026
Liberación con Ariel Colmenero
-
enero 29, 2026
Liberación con Frankie Marcos
-
enero 22, 2026
Liberación con Tony Díaz Sánchez