Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.
Episodios
-
febrero 12, 2026
Liberación con Minervo Chil
-
febrero 05, 2026
Liberación con Ariel Colmenero
-
enero 29, 2026
Liberación con Frankie Marcos
-
enero 22, 2026
Liberación con Tony Díaz Sánchez
-
enero 15, 2026
Liberación con Julio Borges
-
enero 08, 2026
Liberación con Jesús Mustafá Felipe