Yordán Alvarez y Sal Stewart, finalistas a los premios de la BBWAA

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Dos cubanos aparecen entre los finalistas a los diferentes premios que concede la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El tunero Yordán Alvarez, bateador designado de los Astros de Houston, aparece como principal favorito al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, por delante del dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, y Bobby Witt Junior, de los Reales de Kansas City.

Para el mismo premio MVP, pero de la Liga Nacional, el patrullero central de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, va a la cabeza en los pronósticos, por delante del japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de los Angeles, y de Brice Turang, de los campeones Cerveceros de Milwaukee.

El cubanoamericano Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, es el principal candidato a Novato del Año del viejo circuito, donde también aparecen como finalistas JJ Wheterholt, de los Cardenales de St. Louis, y Carson Benge, de los Mets de Nueva York.

Quizás no haya premios más decididos de antemano y posiblemente por unanimidad que los Cy Young en ambas ligas.

En la Nacional, el supersónico Jacob Misiorowski, de los Cerveceros, parece inalcanzable para el dominicano Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, y Chris Sale, de los Bravos de Atlanta.

En la Americana, Cam Schlittler, de los Yankees de Nueva York, va muy por delante de Dylan Cease, de los Azulejos de Toronto, y Parker Messick, de los Guardianes de Cleveland.

Por cierto, Messick también figura entre los finalistas al Novato del Año del joven circuito, donde el campocorto de los Tigres de Detroit, Kevin McGonigle, es el principal candidato. El zurdo Payton Tolle, de los Medias Rojas de Boston, completa el trío.

Este año se añadió el Mejor Relevista a la lista de premios que concede la BBWAA.

El de la Americana está entre Bryan Baker, de los Rays, Cade Smith, de los Guardianes, y Louis Varland, de los Azulejos.

En la Nacional, los finalistas son Mason Miller, de los Padres, Jhoan Durán, de los Filis, y Trevor Megill, de Milwaukee.

Para Manager del Año en el joven circuito, los votantes escogerán entre Kevin Cash, de Tampa Bat, Chad Tracy, de Boston, y Will Venable, de los Medias Blancas de Chicago.

Y en el viejo circuito, Pat Murphy, de los Cerveceros, es candidato a llevarse el premio por tercer año en fila, un hecho inédito, por delante de Don Mattingly, de Filadelfia, y Walt Weiss, de Atlanta.

Candidatos al Salón de la Fama

También se dieron a conocer los ocho candidatos que aparecerán en la boleta para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown por el Comité de Veteranos.

Este año, el grupo de los aspirantes por el Comité de la Era Contemporánea lo componen managers y ejecutivos, entre los que sobresalen Bruce Bochy, Joe Maddon y Dusty Baker.

Bochy ganó cuatro Series Mundiales, tres con los Gigantes de San Francisco (2010, 2012 y 2014) y una con los Rangers de Texas (2023).

Maddon consiguió ganar la primera corona de los Cachorros en 108 años, mientras que Baker, el único manager en la historia en llevar a cinco equipos diferentes a la postemporada, ganó el Clásico de Octubre de 2022 y ocupa el octavo lugar de todos los tiempos con 2,183 victorias como director.

También aparecen en la boleta los ejecutivos Sandy Alderson y Brian Sabean, el ex dueño de los Bravos de Atlanta Ted Turner y Bill White, ex presidente de la Liga Nacional que supervisó la expansión de los Florida Marlins y los Rockies de Colorado en 1993.