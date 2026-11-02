Con diez cubanos en la lista, arranca la agencia libre de Grandes Ligas

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Este lunes 2 de noviembre es la fecha límite para los equipos ejercer opciones de contrato sobre los jugadores y presentar ofertas calificadas, pero a partir de las cinco de la tarde, los agentes libres ya pueden comenzar a negociar y firmar con otros equipos.

Este va a ser un invierno agitado, y los agentes libres tratarán de conseguir sus nuevos contratos cuanto antes, pues el 1 de diciembre expira el actual Convenio Laboral Colectivo, y si, para ese entonces no se ha llegado a un nuevo acuerdo, los dueños decretarían un cierre patronal que congelaría cualquier negociación, hasta tanto no se solucione el problema.

En la lista de agentes libres, hay diez peloteros cubanos, luego de que los Orioles de Baltimore rechazaran la opción que tenían sobre el jardinero Luis Robert Jr.

Robert recibirá dos millones de compensación y tratará de conseguir un nuevo contrato con otro equipo, aunque sus posibilidades se ven bastante reducidas, de acuerdo con su largo historial de lesiones que le han impedido desplegar todo su talento.

Los agentes libres cubanos más cotizados serán el jardinero pinareño Randy Arozarena y los lanzadores relevistas Adrián Morejón y Raisel Iglesias.

Randy Arozarena

Según estimaciones del mercado, Arozarena, quien cumplirá 32 años en febrero del 2027, podría conseguir el contrato más alto para un pelotero cubano en la historia, que sería de alrededor de 125 millones por cinco temporadas.

La cifra superaría la extensión de 115 millones por seis años que firmó el tunero Yordán Alvarez con los Astros de Houston en 2023.

El cubano fue de los pocos jugadores de rendimiento destacado en unos Marineros de Seattle que se quedaron a deber en el 2026.

Registró su segunda temporada consecutiva de 25 jonrones y 25 bases robadas, con un OPS de .865 en 154 encuentros.

Lideró la Liga Americana en carreras anotadas, con 113, y fue convocado por tercera vez en su carrera al Juego de Estrellas.

Como atractivo extra, el Novato del Año de la Americana en 2021 también ha sido un destacado jugador de postemporada a lo largo de su carrera, con un OPS de .945 y 12 cuadrangulares en 45 juegos.

Uno de los equipos que más suena para quedarse con sus servicios es el de los Filis de Filadelfia.

Adrián Morejón

A pesar de no ser un cerrador, el zurdo habanero es uno de los relevistas más atractivos en el mercado de agentes libres.

Cumplirá 28 años en febrero próximo y desde el 2024, ha sido uno de los apagafuegos más confiables de la industria.

Morejón tiene efectividad de 2.58 en 211 presentaciones, con un WHIP de 1.09, mientras poncha a más de un bateador por inning como promedio.

Aunque con los Padres de San Diego era el encargado de prepararle el camino al cerrador Mason Miller, el cubano podría ser una opción potencial para el noveno episodio por muchos equipos, sin descartar la posibilidad de hacer la transición al rol de abridor.

¿Posibles destinos? Los Yankees y los Mets de Nueva York, o los Cachorros de Chicago, con un valor de contrato estimado de 42 millones por tres campañas.

Raisel Iglesias

El pinero Raisel Iglesias, próximo a cumplir 37 años, se mantiene en la élite de los cerradores de todo el béisbol.

Viene de salvar 34 juegos con los Bravos de Atlanta, donde dejó efectividad de 2.55 en 60 innings, con 64 ponches.

Podría volver a firmar con los Bravos por un año más y entre 13 y 17 millones de dólares, aunque el equipo firmó en el invierno pasado al venezolano Robert Suárez por tres campañas y 45 millones, proyectándolo como el cerrador a futuro.

Pero Suárez, que venía de salvar 76 juegos entre 2024 y 2025 con los Padres, pasó gran parte de la pasada campaña lesionado.

Recontratar al cubano le daría un seguro de vida a Atlanta y relegaría al venezolano al rol de setup man, aunque para Iglesias, habría opciones multianuales en otros destinos, como los Atléticos, los Rangers de Texas o los Angelinos de Los Angeles, con un valor estimado de 28-30 millones.

Néstor Cortés

En un nivel intermedio se ubica el abridor zurdo Néstor Cortés, quien no lanza en Grandes Ligas desde septiembre de 2025.

Ese año de inactividad, en el que estuvo recuperándose de una lesión, obviamente le baja el valor en el mercado, al que llega con un signo de interrogación.

Sin embargo, que los Filis de Filadelfia lo incluyeran al final de la temporada en su roster de 40 jugadores es una señal de que completó su recuperación.

Cortés, a cumplir 32 años en diciembre, podría volver con los Filis, aunque los Orioles de Baltimore y los nuevos campeones Cerveceros de Milwaukee podrían ser opciones viables, a un costo bajísimo, de entre uno y dos millones de dólares.

Más complicados se ven los casos de los jardineros Adolis García, Lourdes Gurriel Jr. y Jorge Soler.

El avileño García, que cumplirá 34 años en marzo, pasó casi todo el 2026 en la lista de lesionados de Filadelfia, y en los 67 partidos que pudo jugar, ni se acercó a aquel que brilló con los Rangers entre 2021 y 2025.

De acuerdo con las proyecciones de mercado, tendría a los Reales de Kansas City, los Rockies de Colorado, los Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco como potenciales destinos, con un valor entre cuatro y ocho millones.

El espirituano Gurriel dejó la impresión de que se apuró en regresar de una lesión que lo marginó a finales del 2025 y lo limitó a sólo 51 juegos en el 2026.

Los Diamondbacks de Arizona lo despidieron en septiembre y designaron para asignación.

Con 33 años recién cumplidos, el menor de los hermanos Gurriel podría recibir un pacto de Liga Menor con invitación al campo de entrenamiento los Azulejos de Toronto, los Piratas de Pittsburgh, los Atléticos o los Guardianes de Cleveland, con un valor calculado de entre uno y 2.5 millones con incentivos.

Para el utility habanero José Barrero y el antesalista cienfueguero Yoán Moncada, parece haber acabado el camino en Grandes Ligas.

En el caso de Barrero, aunque apenas tiene 28 años, su paso por las Mayores, que comenzó en 2020, ha sido absolutamente intrascendente, con average de .182 y OPS de .493.

Y Moncada, considerado en algún momento el mejor prospecto de todo el béisbol, se ha convertido en una máquina de tragar ponches, a ritmo de uno por cada tres turnos, además de un permanente en la lista de lesionados, al punto de perderse 477 de 810 juegos posibles en las últimas cinco temporadas, que equivalen a 2.9 campañas en las que cobró sin jugar.