Milwaukee fue el mejor equipo de principio a fin en el 2026 

Getting your Trinity Audio player ready...

Borren a los Cerveceros de Milwaukee de la lista de equipos que nunca han ganado la Serie Mundial.

Estos Cerveceros del 2026 fueron el mejor equipo de todo el béisbol desde que se dio la voz de ¡play ball! el 28 de marzo, hasta que cayó el último out del Clásico de Octubre, siete meses después.

Milwaukee arrancó la temporada con un triunfo de 14-2 sobre los Medias Blancas de Chicago, con el supersónico Jacob Misiorowski como pitcher ganador, el mismo que se apuntó la victoria en el último juego de la Serie Mundial.

Otra coincidencia: la primera derrota que sufrieron los Cerveceros en el año fue el lunes 30 de marzo ante los Rays de Tampa Bay y la última vez que perdieron en el 2026 fue el martes 26 de octubre, en el cuarto partido del Clásico de Otoño.

Al final, si se suma la campaña regular y toda la postemporada, Milwaukee tuvo un año de 114 victorias y 61 fracasos, balance que muestra el dominio que establecieron de principio a fin.

Pat Murphy, a pesar de su corta carrera como manager de Grandes Ligas, ya ha dejado una impronta que podría llevarlo hasta el Salón de la Fama de Cooperstown.

Tras un breve paso como director de los Padres de San Diego en el 2015, donde tuvo récord de 42-54 en poco más de media temporada, llegó a Milwaukee en 2024 y desde entonces, ya ganó dos veces seguidas el premio de Manager del Año, que se espera conquiste por tercera ocasión en el 2026 y se convierta en el primero en llevarse el galardón en tres temporadas consecutivas.

Eso, más la conquista de la primera Serie Mundial para la franquicia nacida en 1969, son méritos notables para pavimentar su camino hacia el Templo de los Inmortales.

Su sabiduría para manejar una plantilla llena de jóvenes prometedores y algún que otro veterano, como Christian Yelich, le da mayor valor a su trabajo en un equipo sin megaestrellas sobrepagadas que tuvieron que ver la Serie Mundial por televisión.

Encabezado por el venezolano William Contreras, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, este grupo vale su peso en oro y la tarea más complicada para la gerencia es mantener el núcleo por los próximos años, en aras de intentar crear una dinastía.

Los primeros pasos en esa dirección se dieron antes de empezar la temporada, con la firma de contratos a largo plazo del campocorto Cooper Pratt y el jardinero venezolano Luis Lara.

Antes de ver un pitcheo en las Mayores, ya MIlwaukee había amarrado a Pratt con 95 millones y ocho años, hasta el 2033, y a Lara hasta el 2032, por 34 millones en siete temporadas.

Por su parte, el equipo ejercerá la opción que tiene para el 2027 por Contreras, quien redondeó un año histórico, que comenzó con la conquista del Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Venezuela, y concluyó con la corona en la Serie Mundial, con MVP incluido.

Sus compatriotas Jackson Chourio y Antonio Senzatela también hicieron el doblete en el WBC y ahora.

Y mientras Milwaukee es una fiesta y por la ciudad corren ríos de cerveza, los Rays de Tampa Bay siguen en la lista de equipos que nunca han ganado una Serie Mundial, junto a los Padres, los Rockies de Colorado y los Marineros de Seattle.