Yoanny Limonta García, activista y residente de la Ciudad Nuclear en Cienfuegos, Cuba
La situación de quienes residen en lo que fuera la Planta Nuclear de Juraguá es hoy un reflejo del abandono y la indiferencia. Familias enteras sobreviven sin agua potable, electricidad, medicamentos ni alimentos básicos, mientras sus reclamos permanecen ignorados por las autoridades.
Episodios
-
diciembre 29, 2025
Gina Galardy, activista religiosa de La Habana, Cuba
-
diciembre 26, 2025
Sor Nadieska Almeida, religiosa católica cubana
-
diciembre 24, 2025
Barrio adentro
-
diciembre 23, 2025
Barrio adentro
-
-
Foro