Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Barrio Adentro

Yoanny Limonta García, activista y residente de la Ciudad Nuclear en Cienfuegos, Cuba

Yoanny Limonta García, activista y residente de la Ciudad Nuclear en Cienfuegos, Cuba
Embed
Yoanny Limonta García, activista y residente de la Ciudad Nuclear en Cienfuegos, Cuba

No media source currently available

0:00 0:22:50 0:00
Enlace directo

La situación de quienes residen en lo que fuera la Planta Nuclear de Juraguá es hoy un reflejo del abandono y la indiferencia. Familias enteras sobreviven sin agua potable, electricidad, medicamentos ni alimentos básicos, mientras sus reclamos permanecen ignorados por las autoridades.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG