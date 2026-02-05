Barrio adentro

La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
febrero 05, 2026
Yairima Marrero Sánchez, joven opositora camagueyana
febrero 04, 2026
Yadisley Rodríguez, opositora camagueyana
febrero 03, 2026
Willian Tamayo, opositor
enero 29, 2026
Mario Alberto Hernández Leiva, ex-prisionero político
enero 28, 2026
Mario Félix Méndez, Poeta cubano