Barrio adentro

La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
febrero 17, 2026
Fernando Ginarte Mora, campesino independiente desde Bayamo, Cuba
febrero 16, 2026
Roger Rubio Lima, exiliado cubano
febrero 11, 2026
Tomas Núñez, ex prisionero politico cubano
febrero 05, 2026
Yairima Marrero Sánchez, joven opositora camagueyana
febrero 04, 2026
Yadisley Rodríguez, opositora camagueyana