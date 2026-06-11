Yaquelín García Jaén pone fin a huelga de hambre tras 18 días de protesta en prisión

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La presa política Yaquelín García Jaén depuso este martes su huelga de hambre tras 18 días de protesta, luego de que los mandos de la prisión El Talaje, en Bayamo, se comprometieran a agilizar su proceso penal.

La huelguista, que también había rechazado ingerir líquidos durante tres días, lleva más de 18 meses recluida sin petición fiscal.

Según explicó a Martí Noticias, Esther Arzuaga, hija de la detenida, su madre tomó la drástica medida de dejar de comer y beber al ver la dilatación de su caso y que las autoridades ignoraban sus demandas.

“Se pasó 18 días sin comer. Ella quería que le dieran respuesta porque no le hacen juicio y no le llega la petición de fiscalía. La tienen en el olvido y entonces ella hizo su protesta y dijo que hasta que no le dieran respuesta no la iba a parar y así fue, los jefes del penal le dijeron que se encargarían”.

El acuerdo, presuntamente alcanzado, garantiza la revisión de su expediente y el inicio de las gestiones con las autoridades judiciales para descongelar un caso que parece olvidado mientras la inculpada languidece en prisión.

Sin embargo, su familia aún no ha podido comunicarse con ella para conocer la fecha y el formato de su futuro juicio.

El 8 de noviembre de 2024, fuerzas de la Seguridad del Estado y la policía política allanaron su domicilio y la detuvieron.

Inicialmente fue acusada de "actividad económica ilícita" y luego de "instigación a delinquir", para ser finalmente inculpada por propaganda contra el orden constitucional y alteración del orden público.

El centro de asesoramiento legal Cubalex, que ha seguido de cerca la protesta de García Jaén y de otras dos presas políticas, ha recalcado que “las autoridades cubanas son responsables de garantizar la vida, la integridad física y mental de estas mujeres, así como su acceso a atención médica adecuada y el respeto de sus derechos fundamentales”.

Jaquelín García Jaen, una bayamesa de 44 años, ha pertenecido por décadas al movimiento opositor cubano. También fue miembro del grupo Damas de Blanco.