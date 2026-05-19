World2Fly se suma a la ola de suspensiones de vuelos a Cuba

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La aerolínea española World2Fly suspenderá esta semana sus vuelos entre Madrid y La Habana, convirtiéndose en la más reciente compañía en reducir operaciones hacia Cuba en medio de la caída de la demanda y las crecientes dificultades operativas que afectan al mercado aéreo de la isla.

La empresa, propiedad del Grupo Iberostar, realizará el miércoles su último vuelo “hasta nuevo aviso”, según información recibida por agencias de viaje y confirmada posteriormente por la compañía a la agencia EFE.

En un comunicado citado por EFE, World2Fly indicó: “Pedimos a nuestros clientes afectados que nos contacten a través de los canales habituales para brindarles toda la asistencia necesaria”.

La aerolínea señaló además que su equipo está disponible para ofrecer “alternativas de viaje o reembolsos de las reservas”.

World2Fly ya había reducido semanas atrás sus operaciones entre España y Cuba a una frecuencia semanal. La compañía operaba en la isla desde 2021.

La decisión se suma a una serie de cancelaciones recientes de rutas hacia Cuba por parte de aerolíneas europeas, canadienses y rusas. La semana pasada, Cubana de Aviación anunció la cancelación inmediata de su único vuelo entre La Habana y Madrid después de que la española Plus Ultra, encargada de arrendar aeronaves y tripulaciones, se retirara de la operación.

“Dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía”, explicó Cubana de Aviación en un comunicado.

La cancelación dejó a “cientos de cubanos residentes en España” varados en la isla, según reportes de viajeros que además denuncian dificultades para gestionar reembolsos o contactar a la aerolínea estatal.

Por su parte, Iberia también informó recientemente que suspenderá sus vuelos directos entre Madrid y La Habana a partir de junio debido a la “fuerte caída de la demanda” y la situación interna en Cuba. La compañía prevé retomar la ruta en noviembre.