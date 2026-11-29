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La crisis del turismo en Cuba suma un nuevo revés con la salida de WestJet, la segunda mayor aerolínea de Canadá. Según datos de programación de la consultora aeronáutica Cirium, analizados por Simple Flying y publicados este sábado, la compañía eliminó de su sistema todos los vuelos hacia la isla al menos hasta octubre de 2027.



Aunque la aerolínea no ha emitido un anuncio formal de retirada definitiva, la ausencia total de operaciones en su programación refleja la situación operativa en Cuba. El principal factor es la crisis de abastecimiento de combustible Jet A-1.



A principios de febrero de 2026, la Empresa Cubana de Navegación Aérea emitió un NOTAM que advertía de la falta de este combustible en nueve aeropuertos internacionales. WestJet suspendió sus operaciones al día siguiente. En marzo, la mayoría de los vuelos permanecieron cancelados hasta octubre y, en junio, la aerolínea confirmó la suspensión hasta nuevo aviso.



Las últimas extensiones de los NOTAM de combustible llegan, al menos, hasta el 1 de diciembre de 2026.

Simply Flying destaca que Cuba formaba parte de la red de WestJet desde 2009, cuando la aerolínea lanzó tres vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto y el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. Desde entonces, la aerolínea expandió gradualmente su presencia en el país a siete destinos, pero este año no ha logrado sostener de manera estable sus operaciones en la isla, hasta declinar a la situación actual.

Además de WestJet y Sunwing/WestJet Vacations, otras aerolíneas suspendieron o cancelaron operaciones a Cuba en 2026. Entre ellas se encuentran las canadienses Air Canada y Air Transat, con suspensión indefinida desde junio; las europeas Iberia, Air France, Turkish Airlines y World2Fly, además de Plus Ultra, que paralizó todas sus operaciones, y las rusas Rossiya y Nordwind.



En total, al menos 11 compañías redujeron o suspendieron vuelos a la isla caribeña, con más de 1.700 cancelaciones. Algunas aerolíneas, como Air Europa, American Airlines, Delta o Copa, mantienen operaciones mediante el transporte de combustible de ida y vuelta o escalas técnicas fuera de Cuba.



El impacto ocurre en un momento delicado para el principal renglón de la economía cubana. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información muestran que la llegada de visitantes canadienses cayó un 78,2 % entre enero y octubre de 2026, al pasar de 596.801 a 130.253 respecto al mismo período de 2025.

El sector se ha visto afectado por las reducciones o suspensiones de operaciones de otras aerolíneas internacionales y la crisis energética, que afecta tanto los servicios turísticos como la infraestructura aeroportuaria. En el mismo período, el total de visitantes internacionales disminuyó un 65,7 %, hasta 507.083.