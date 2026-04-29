West New York inaugura su Centro Cultural con fuerte presencia de artistas cubanos

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La ciudad de West New York celebró la apertura del West New York Cultural Center (WNYCC), un nuevo espacio dedicado a promover la vida artística local con una marcada impronta de creadores cubanos.

Impulsado por la Alcaldía, bajo el liderazgo del cubanoamericano Albio Sires, el centro nace como plataforma para visibilizar el talento de la comunidad, donde la presencia cubana destaca tanto en las artes visuales como en la música.

La apertura incluyó la exposición colectiva “The Ground We Share” (El terreno que compartimos), que reunió a numerosos artistas en una muestra que explora identidad y migración.

Los participantes destacaron que la iniciativa surgió de manera orgánica, a partir de la concentración de artistas en la zona.

“Hay una concentración inusitada de artistas buenísimos… pensamos que era necesario un lugar donde confluyeran todos, no solo los que uno conoce, sino todos los que hay en este pueblo”, explicó durante la inauguración el escritor cubano Enrique Del Risco.

West New York, con poco más de 50 mil habitantes y a pocos minutos de Nueva York, ha ido consolidando una identidad cultural propia, alimentada por la migración y el intercambio creativo.

La inauguración no solo abre las puertas de un centro cultural, sino que consolida a West New York como un enclave donde la diáspora cubana sigue creando, conectando y dejando huella.