Washington advierte sobre riesgos de empresas chinas en el Hemisferio

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Estados Unidos volvió a cuestionar la participación de empresas chinas en proyectos estratégicos de América Latina y el Caribe.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, citó obras en Ecuador, Perú y Guyana que han enfrentado sobrecostos, retrasos, incumplimientos y otros problemas. En una publicación en X, el funcionario amplió las recientes advertencias de la administración estadounidense sobre la presencia de compañías vinculadas a Beijing en la región.

"Una presa hidroeléctrica en Ecuador que resulta costosa, está mal construida y presenta fallos. Proyectos de construcción abandonados e intentos corruptos de manipular los procesos de licitación en Perú. Un aeropuerto en Guyana que se vio afectado por más de una década de retrasos en la construcción y sobrecostes", comentó.



"Nuestra región está plagada de proyectos liderados por empresas estatales chinas, como Sinohydro Corporation y China Railway Group Limited, en los que se han reducido elementos, se han incumplido contratos, se ha cargado deuda a los gobiernos y se ha perjudicado el medioambiente a nivel local", indicó el funcionario.

El pasado fin de semana Segura alertó sobre los riesgos de seguridad asociados a tecnologías suministradas por compañías chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI.

En otra publicación en la red social X, sostuvo que esas empresas están sujetas a la legislación china y recordó que esto puede obligarlas a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing.

“Instamos a los socios de EEUU en las Américas a que cambien rápidamente a proveedores de confianza para proteger a su población y su soberanía”, afirmó Segura.

Las advertencias han incluido a Cuba. Diversos informes y expertos señalan que la cooperación entre La Habana y Beijing alcanza áreas sensibles como las telecomunicaciones, la vigilancia y el control de internet. Altos funcionarios estadounidenses también han expresado preocupación por las instalaciones y capacidades de inteligencia vinculadas a China en la isla.