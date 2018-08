El Decreto No.349 ya tiene un tema musical de protesta en Cuba

Un grupo de músicos del Rap, Hip-Hop y Punk en Cuba han dado a conocer un tema protesta contra el ya repulsivo Decreto 349, aprobado en julio pasado y que impondrá restricciones al sector artístico en la isla.

Entre los más conocidos el clip incluye al cantante y artista multidisciplinario David D’Omni (Omni-Zona Franca), Radudel Collazo "Escuadrón Patriota” y el roquero Gorki, de la banda Porno para Ricardo.

El tema protesta “#NoAlDecreto349”, lleva el nombre de la campaña en que artistas independiente han presentado quejas, han protestado de manera pública y debatido la ley que pretende amordazar más a los creadores cubanos.

En el tema, liderado por el cantante y artista multidisciplinario David D’Omni (Omni-Zona Franca), participan además “Analista”, “Karnal”, “Papá Humbertico”, “Papagoza”, “Jamis Hill”, “Limba” y Jhon High, de Conflicto Social.

El pasado 10 de julio el actual mandatario cubano Miguel Díaz-Canel firmó y aprobó el mencionado decreto, a ponerse en vigor el próximo diciembre.

El Decreto No. 349/2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural, sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba.

La nueva medida, publicada en la Gaceta Oficial y firmada por Díaz-Canel Bermúdez, regula la contratación de artistas, la venta de obras de arte, la exhibición de contenidos audiovisuales que contengan violencia, pornografía, el "uso de los símbolos patrios”, castiga el uso de lenguaje sexista o vulgar, entre otras reglas.

La nueva ley establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados o establecimientos estatales sin permiso del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales.

El tema, con fuertes mensajes de denuncia al autoritarismo del régimen cubano aparecen también “Ycer”, de “Darse cuenta”, Ediel, de Hip-Hop de barrio; Rassandino, Malcoms Justicia, Raudel “Escuadrón Patriota” y Gorki Águila, de Porno para Ricardo.

“Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente/ que no somos delincuentes/ y nos tienen que respetar”, entona el identificado como Papagoza.

“La justicia contra la censura/ el discurso despeja las dudas/ el terror que te ha impuesto esta mafia corrupta, asesina que (ininteligible) a Cuba”, “Escuadrón Patriota”.

La protesta por otras vías

Desde hace algunas semanas comenzaron las primeras protestas públicas en Cuba contra la impopular medida.

El artista performático Luis Manuel Otero Alcántara hizo presencia pública en el Capitolio de La Habana para iniciar su obra efímera, pero fue detenido por la policía en medio de gritos contra el régimen y explicando que era “un artista y no un delincuente”.

Luego de la detención y golpiza a Otero, su novia, la curadora Yanelis Núñez, asumió la obra pública que consistió en embadurnarse de excrementos humanos para llamar la atención de los presentes.

Otero fue liberado días después de permanecer encerrado en un calabozo policial. Pero inmediatamente convocó a un debate público sobre la extrema medida.

Los días 1ro y 2 de agosto se realizaron en La Habana las jornadas de debate público contra el Decreto 349, que frena e intenta controlar la actividad artística en el país.

Alcántara, que coordinaó la participación de artistas independientes, explicó en entrevista con Radio Martí que el debate es necesario porque el Decreto "prohíbe toda acción alternativa".

"No es siquiera renegociar la ley, no, no queremos esa ley”, indicó el también activista social.

(La letra de la canción tiene expresiones que pudieran herir sensibilidades. No se recomienda que la escuchen menores de edad.)