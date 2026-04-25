Venezuela y Colombia firman acuerdos para reforzar seguridad fronteriza y cooperación energética

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La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmaron este viernes una serie de acuerdos bilaterales orientados a fortalecer la seguridad en la frontera común y reactivar el intercambio económico y energético entre ambos países.

Los dos gobiernos anunciaron una mayor cooperación militar y de inteligencia para combatir grupos armados irregulares y el narcotráfico, especialmente en regiones como el Catatumbo.

"Lanzar una ofensiva general contra las mafias que controlan la frontera", dijo Petro, señalando que "el peor error ha sido cerrar la frontera colombo-venezolana; el mejor acierto es abrirla y quitársela a las mafias"

En el ámbito energético, se ratificaron avances en la interconexión gasífera y eléctrica. Delcy Rodríguez destacó el espíritu de los acuerdos:

“Inspirados en el sueño de integración de El Libertador Simón Bolívar, realizamos un productivo encuentro de trabajo con la delegación de Colombia, reafirmando una agenda binacional para la unión y en favor del desarrollo compartido y beneficio de nuestros pueblos hermanos”.

La vicepresidenta ejecutiva agregó:“Fuimos testigos de lo que es la primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia. Avanzamos en las áreas de seguridad, comercio, turismo, energía y movilidad humana, convencidos de que el trabajo conjunto en nuestras fronteras impulsa el desarrollo y fortalece la convivencia”.

Durante la rueda de prensa conjunta, Delcy Rodríguez extendió una invitación al gobierno de Estados Unidos para establecer una agenda de cooperación conjunta. El presidente Petro valoró positivamente este gesto y se ofreció como facilitador en la normalización de las relaciones de Venezuela con el mundo

No se han dado a conocer todavía plazos concretos ni detalles operativos completos de la mayoría de los acuerdos.