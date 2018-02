17 muertos y decenas de heridos en tiroteo en escuela secundaria de Florida

Un hombre armado, identificado como Nicolás de Jesús Cruz, abrió fuego el miércoles en una escuela secundaria de Florida y mató a 17 personas, mientras cientos de estudiantes huían despavoridos a las calles, para luego ser detenido por la policía, dijeron autoridades.

El ataque en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami, ocurrió poco antes de que terminara la jornada diaria. La escuela fue cerrada y algunos estudiantes se escondieron en las aulas mientras la policía buscaba al pistolero.

El sospechoso fue detenido en la tarde del miércoles, dijo un portavoz del alguacil del condado de Broward. Según la policía, el agresor tiene 19 años, y no era estudiante actualmente.

“Tenemos un total de 17 víctimas mortales”, dijo el jefe de la Policía del condado Broward, Scott Israel, quien también confirmó otros 15 heridos.

Durante el encuentro con la prensa, poco después de las 6 p.m., Israel indicó que dos víctimas murieron en el hospital.

Los heridos fueron transportados al Broward Health Medical Center y al hospital Broward Health North.



“Es una situación horrenda”, dijo por su parte el superintendente escolar del condado de Broward, Robert Runcie. “Es un día espantoso para nosotros”.

Algunos estudiantes se escondieron en los salones de clases hasta ser rescatados por la policía, dijeron amigos y familiares.

El principal sospechoso había sido expulsado del plantel y las autoridades escolares lo habían señalado como una amenaza.

El tiroteo fue perpetrado con un fusil automático.

McKenzie Hartley, quien se identificó como hermana de una estudiante de la escuela, describió la escena en un mensaje de texto a Reuters: "Ella lo escuchó disparar a través de las ventanas de las aulas y dos estudiantes fueron impactados".

Los padres en pánico buscaban a sus hijos.

"Mi hija, en este momento, todavía está atrapada en un armario. Teme hablar", dijo a CBS News un hombre que se identificó como Caesar Figueroa y dijo que su hija estaba dentro de la escuela.



"Le dije: 'No me llames, porque no quiero que nadie escuche tu voz'. Por lo tanto, ella todavía está atrapada en un armario allí", añadió.



Imágenes de la televisión en vivo mostraron a decenas de estudiantes corriendo y alejándose de la escuela, abriéndose camino entre los oficiales que portaban armas pesadas y cascos y un gran número de vehículos de emergencia, incluyendo carros de policía, ambulancias y camiones de bomberos.

La escuela tiene aproximadamente 3.200 estudiantes, según datos federales.



El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo en Twitter que ha estado en contacto constante con las autoridades locales sobre el incidente.

"Mis oraciones y mis condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter. "Ningún niño, maestro u otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense", agregó.

"Acabo de hablar con el gobernador Rick Scott. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la policía en el terrible tiroteo en la escuela de Florida", dijo Trump en otro tuit.

El tiroteo es el más reciente de una serie de ataques mortales en escuelas de Estados Unidos. Un atacante de 15 años mató en enero a dos estudiantes en una escuela secundaria de Benton, Kentucky.

(Con información de Reuters, AP y Redes Sociales)